つかみ持ち・つまみ持ち両対応で人気のRazer製ワイヤレスゲーミングマウス、20％オフの価格で手に入るチャンス！

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Razerのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Viper V3 HyperSpeed」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、執筆時点では20％オフの1万390円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、プロeスポーツ向けに設計されたワイヤレスゲーミングマウス。つかみ持ち・つまみ持ちに対応する形状、Razer Focus Pro 30K オプティカルセンサー、最大280時間のバッテリー、安定した接続を体験できるRazer HyperSpeed Wirelessなどが特徴だ。

高級感のあるRazerマウスが20％オフ

ユーザーレビューを見ると"使い勝手が向上／応答性が抜群／手頃な価格なのに高級感がある"といった声が寄せられている。つかみ持ち・つまみ持ちの両対応や高性能なセンサーなど、eスポーツタイトルに適した性能が魅力の本製品。現在は20％オフの価格で買えるので、気になった人は本製品をチェックしてみては？