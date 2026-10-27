ゲームも仕事もOK！ Logicool Gの大定番ゲーミングマウスが15％オフの3381円に

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Logicool Gの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gの有線ゲーミングマウス「G203」が販売中だ。参考価格は3960円だが、執筆時点では15％オフの3381円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、8000DPIの高性能センサーを搭載した有線ゲーミングマウス。約85gの軽量設計、耐久性と持ちやすさを改良した左右対称デザイン、プログラム可能な6個のボタン、1680万色のRGBライトなどが特徴だ。

ゲーム兼仕事用のマウスが欲しい人に◎

ユーザーレビューを見ると"こういうのでいいんだよ／乗り換えても使いやすい／価格の割にピッタリ"といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。ゲームと仕事の両方をこなせるマウスが欲しい人、3000円台のゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。