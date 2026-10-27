PS5に最適化されたゲーミングヘッドセットが32％オフのセール中！ 立体サウンドをより深く堪能できる

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SteelSeriesのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 1P」が販売中だ。参考価格は9480円だが、執筆時点では32％オフの6427円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、PlayStation 5に最適化されたゲーミングヘッドセット。上位モデル「Arctis Nova 7／Arctis Nova 3」と同等の40mmオーディオドライバー、パラメトリックイコライザーを採用した独自ソフトウェア「Sonar」、360度空間オーディオ、AIノイズキャンセリングマイクなどが特徴だ。

1万円未満なのが驚きのゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると"クリアで迫力のある音が聴けてよかった／有線ならコレ／マイクを収納できるのがいい"といった声が寄せられている。現時点では32％オフの価格で購入可能だ。PS5用のゲーミングヘッドセットが欲しい人、1万円未満のモデルが欲しい人にオススメできる。