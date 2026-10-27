Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第848回
eスポーツに必要なものが詰まった一台！ 「Aimlabs」とコラボしたGameSir製ワイヤレスコントローラー
2026年10月27日 12時00分更新
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GameSirのワイヤレスゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲームコントローラー「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」が販売中だ。価格は1万5999円。
本製品は、FPSトレーニングソフト「Aimlabs」とコラボしたeスポーツ向けワイヤレスコントローラー。8000Hzポーリングレートに対応する有線接続・2.4GHzワイヤレス接続、500万回以上の高耐久性能とスティックドリフト低減を実現させた第2世代 Mag-Res TMRスティック、ホール効果トリガー＋マイクロスイッチ切り替え対応、4個のマクロボタンなどが特徴だ。
8Kポーリングレートなど欲しいものがてんこ盛り
ユーザーレビューを見ると"8Kポーリングレートの応答性が高く、eスポーツに効果的／スティックもトリガーも反応速度が良い／欲しいものが全部あって素晴らしい"といった声が寄せられている。eスポーツ系タイトルに最適な本製品。8KポーリングレートやTMRスティックなどが気になった人は本製品をチェックしてみては？
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