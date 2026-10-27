eスポーツに必要なものが詰まった一台！ 「Aimlabs」とコラボしたGameSir製ワイヤレスコントローラー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GameSirのワイヤレスゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲームコントローラー「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」が販売中だ。価格は1万5999円。

本製品は、FPSトレーニングソフト「Aimlabs」とコラボしたeスポーツ向けワイヤレスコントローラー。8000Hzポーリングレートに対応する有線接続・2.4GHzワイヤレス接続、500万回以上の高耐久性能とスティックドリフト低減を実現させた第2世代 Mag-Res TMRスティック、ホール効果トリガー＋マイクロスイッチ切り替え対応、4個のマクロボタンなどが特徴だ。

8Kポーリングレートなど欲しいものがてんこ盛り

ユーザーレビューを見ると"8Kポーリングレートの応答性が高く、eスポーツに効果的／スティックもトリガーも反応速度が良い／欲しいものが全部あって素晴らしい"といった声が寄せられている。eスポーツ系タイトルに最適な本製品。8KポーリングレートやTMRスティックなどが気になった人は本製品をチェックしてみては？