RTX 5090搭載PCが17万円オフ！ パソコンショップSEVEN、10月28日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、10月28日に「2026/10/28 24時間限定セール」を開催する。期間は10月28日0:00から10月28日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大170,000円オフとなる。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う。対象は全10商品で、送料無料となる。

主な対象商品として、ZEFT R60PはAMD Ryzen 7 9700X、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、2TB SSD、Fractal Pop XL Silent Black Solidケース、1300W 80Plus Platinum電源を搭載する。通常1,619,800円から170,000円オフの1,449,800円（税抜）で、Windows 11 Pro 64ビット版を採用する高性能モデルだ。

さらに、ZEFT Z55DZはIntel Core Ultra 5-245KFとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、850W 80Plus Gold電源を備え、通常547,800円から58,000円オフの489,800円（税抜）となる。



ZEFT R60SFはAMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、同じくAntec P20Cブラックケースを採用し、通常599,800円から60,000円オフの539,800円（税抜）で提供する。

セール対象にはこのほかにも複数モデルが含まれ、ゲーム用途はもちろん、動画編集や高負荷なクリエイティブ作業を見据えた構成も選べる。詳細はセール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。