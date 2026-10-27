ゲーミングPCの買い替えに注目、最大16万円オフのパソコンショップSEVEN限定セール【10月27日】

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月27日に「2026/10/27 24時間限定セール」を実施するという。開催期間は10月27日0:00から10月27日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大160,000円オフとなる内容だ。

注目は、GeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT R60GJ」だ。AMD Ryzen 7 7700、メモリ32GB DDR5、1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,549,800円から160,000円オフの特価1,389,800円（税抜）となる。送料無料で、購入はセール特設ページまたは各商品ページから行える。

このほか、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT R60GW」は通常668,800円から69,000円オフの599,800円（税抜）、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Tiを採用した「ZEFT Z55YD」は通常499,800円から50,000円オフの449,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11搭載で、メモリや電源容量、ケース構成が異なり、用途に応じて選びやすいラインアップだ。

セール対象は全10商品で、いずれも送料無料となる。高性能なGPUを求めるゲーミング用途はもちろん、動画編集や配信など負荷の高い作業にも対応しやすい構成がそろう。購入先はパソコンショップSEVENのセール特設ページで、各製品ページから詳細確認と注文が可能だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。