大作ゲームに沼る気がないなら。22万円切りの前世代RTX 4050搭載ゲーミングノートPCでも十分楽しめますよ！

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。価格は21万9800円。

前世代のGPUだが最新ゲームは問題なく遊べる

本製品はAMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

前世代のRTX 4050を搭載しているが、最新ゲームは問題なく遊べるだろう。20万円台のゲーミングノートPCが欲しい人、サブ用のゲーミングノートPCが欲しい人は本製品をチェックしてみては？