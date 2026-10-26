安いゲーミングデスクを探してる?　なら1万800円で買えるサンワダイレクトのモニターアーム対応机はどう？

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サンワダイレクトのワークデスクをチェック

Amazon.co.jpにて、サンワダイレクトのワークデスク「100-DESKF004（幅120cm）」が販売中だ。価格は1万800円。

本製品は、幅120cm×奥行60cm×高さ70cmのワークデスク。オフィスデスクやパソコン机、ゲーミングデスクなど様々な使い方が可能だ。そのほか、耐荷重50kgの頑丈設計やモニターアームへの対応、簡単な組み立てなどが特徴。

ゲーミングデスク探しに困ったらコレ

ユーザーレビューを見ると"組み立てが簡単／この価格帯での完璧はコレだと思う／見た目よりしっかりしている"といった声が寄せられている。ゲーミングデスク探しに困っている人、1万円台のデスクを探している人にオススメの製品だ。