1万円台のゲーミング座椅子を発見。165度傾いてアームレストも連動する360度回転仕様！ 座り心地抜群で一生座ってられるかも

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Dowinxのゲーミング座椅子をチェック

Amazon.co.jpにて、Dowinxのゲーミング座椅子「LS-66D79G」が販売中だ。過去価格は2万1800円ながら執筆現在は21％オフの1万7300円で購入できる（10月26日時点）。

本製品は、レトロ調PUレザーを採用したゲーミング座椅子。165度のリクライニングや連動アームレスト、360度回転ベース、ランバーサポート、スプリング座面などが特徴だ。

座り心地抜群のゲーミング座椅子

ユーザーレビューを見ると"座り心地が良い／組み立てが簡単／長時間座っていてもラク"といった声が寄せられている。質感や座り心地の良さがポイントになっているようだ。2万円を切る価格のゲーミング座椅子が欲しい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。