足音や効果音の方向がわかりやすい「音像定位特化」有線ゲーミングイヤフォンが4000円切り

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finalの有線ゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、finalの有線ゲーミングイヤフォン「VR500 for Gaming」が販売中だ。価格は3980円。

本製品は、FPSや格闘ゲームなど幅広いジャンルのゲームに対応したイヤフォン。周りの音を際立たせながら、意図通り定位するという「音像定位」に特化した音響設計が特徴だ。そのほかの特徴は、長時間の使用でも疲れにくいシリコン、マイク付きワンボタンコントローラーなど。

「音の方向がわかりやすい」と高評価

ユーザーレビューを見ると"有線イヤフォンならこれでいい／足音や効果音の方向が分かりやすく、空間的な広がりをしっかり感じられる／とにかく安くて高品質な有線イヤフォン"といった声が寄せられている。4000円未満のゲーミングイヤフォンが欲しい人、音質にこだわったゲーミングイヤフォンが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？