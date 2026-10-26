過去1ヶ月で300点以上購入！ 超軽量でつかみ持ち特化の8000Hz対応ゲーミングマウス「時雨」ミニマルデザインも好印象

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AIM1のワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、AIM1のワイヤレスゲーミングマウス「時雨（SHIGURE）」が販売中だ。価格は1万4980円。

本製品は、約45gの軽量設計と8000Hzのポーリングレートが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。つかみ持ちに適した形状や専用のウェブドライバー、シンプルながらも美しいデザインなどが特徴だ。

軽くて使いやすいと好評のゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると"つかみ持ちの最適解／軽くて使いやすい／めっちゃ軽い"といった声が寄せられている。軽量設計や8000Hzポーリングレートのスペックが魅力の本製品。高スペックのゲーミングマウスが欲しい人にオススメだ。