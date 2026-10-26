「WQHD欲しい人はこれ買えば間違いなし」KTCの全部入り27型ゲーミングディスプレーが2万3730円でもはや選択肢要らず

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KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、執筆時点では26％オフの2万3730円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz（OC：210Hz）、応答速度は1ms、sRGBカバー率は131％、インターフェースはDisplayPort×2・HDMI×2など。

27型WQHDモデルが2万円台でセール中

ユーザーレビューを見ると"お手頃価格でこのディスプレーはオススメ／圧倒的コスパ／一般的な144Hzや165Hzよりもさらに一歩進んだ滑らかさ"といった声が寄せられている。27型WQHDのゲーミングディスプレーをオトクに購入したい人、200Hzのリフレッシュレートでゲームを遊びたい人にオススメだ。