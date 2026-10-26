【3万円切り】210Hz駆動のヌルヌル画質でプレイ可能！ ASUS製27型WQHDゲーミングディスプレーに注目

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ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。価格は2万8800円。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは210Hz、応答速度は0.3ms、sRGBカバー率は130％、インターフェースはDisplayPort・HDMI・USB Type-Cなど。

210Hzの27型WQHDモデルがオトク！

ユーザーレビューを見ると"コスパ良しのディスプレー／WQHDかつ高リフレッシュレートのディスプレーを試したい人にオススメ／不満なしの性能"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で500点以上購入された本製品。27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルが欲しい人はチェックしてみては？