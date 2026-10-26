老舗の味付けを知るチャンス！ JBLのゲーミングヘッドセットがまさかの5500円【即買い推奨】

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JBLの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、JBLの有線ゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 100M2」が販売中だ。参考価格は6050円だが、執筆時点では9％オフの5500円で購入可能だ（10月26日時点）。

本製品は、40mmダイナミックドライバーを搭載する有線ゲーミングヘッドセット。取り外しが可能な新メッシュイヤーパッド、着脱式ボイスフォーカスマイク、軽くて丈夫なヘッドバンド、家庭用ゲーム機やPCなどに接続できる3.5mmアナログ接続、豊富なカラバリなどが特徴だ。

老舗音響メーカーのエントリーモデルがセール中

ユーザーレビューを見ると"この価格帯のヘッドセットでこれだけの品質であればコスパは十分／思っていたより音が良かった／色が可愛くて最高"といった声が寄せられている。老舗の音響メーカーが手がけたエントリーモデルが、いまなら5500円で購入可能だ。安価なゲーミングヘッドセットが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？