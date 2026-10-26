Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第838回
PCゲームの基本「キーマウ操作」を覚えるなら、コスパお化けのMSI製フルサイズゲーミングキーボード＆マウスセットはいかが？
2026年10月26日 20時30分更新
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MSIのゲーミングキーボード＆マウスセットをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの「MSI Vigor GK30 COMBO WHITE JP ゲーミングキーボード マウスセット KB576 フルキーボード」が販売中だ。参考価格は9475円だが、執筆時点では26％オフの6999円で購入できる（10月26日時点）。
本製品は、MSIのゲーミングマウス「CLUTCH GM11 WHITE」とフルサイズゲーミングキーボード「VIGOR GK30 WHITE」のセット品。ゲーミングキーボードとゲーミングマウスをまとめて購入したい人にオススメだ。
ゲーミングキーボードとマウスをまとめて欲しい人に◎
ユーザーレビューを見ると"キーマウを試したいならコレで良い／仕事するにもゲームするにも使いやすい／価格を考えるとコスパ的には良い"といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事用にも最適な本製品。現時点では7000円を切る価格で購入できるので、気になった人はチェックしてみては？
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