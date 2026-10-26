PCゲームの基本「キーマウ操作」を覚えるなら、コスパお化けのMSI製フルサイズゲーミングキーボード＆マウスセットはいかが？

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MSIのゲーミングキーボード＆マウスセットをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの「MSI Vigor GK30 COMBO WHITE JP ゲーミングキーボード マウスセット KB576 フルキーボード」が販売中だ。参考価格は9475円だが、執筆時点では26％オフの6999円で購入できる（10月26日時点）。

本製品は、MSIのゲーミングマウス「CLUTCH GM11 WHITE」とフルサイズゲーミングキーボード「VIGOR GK30 WHITE」のセット品。ゲーミングキーボードとゲーミングマウスをまとめて購入したい人にオススメだ。

ゲーミングキーボードとマウスをまとめて欲しい人に◎

ユーザーレビューを見ると"キーマウを試したいならコレで良い／仕事するにもゲームするにも使いやすい／価格を考えるとコスパ的には良い"といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事用にも最適な本製品。現時点では7000円を切る価格で購入できるので、気になった人はチェックしてみては？