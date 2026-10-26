Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第837回
バカ売れ中のPS配置コントローラーは8000Hz/TMRスティック/超低遅延で欠点見当たらず買いだ！
2026年10月26日 20時00分更新
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GameSirの有線ゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲーミングコントローラー「GameSir Tarantula 8K」が販売中だ。価格は1万2999円。
本製品は、FPSやTPS、格闘ゲームなど競技向けタイトルに適したPCコントローラー。8000Hzポーリングレートおよび0.5ms低遅延の有線接続、ドリフトを抑制するTMRスティック、ホール効果トリガー＆マイクロスイッチトリガー切り替え対応、マイクロスイッチABXYボタンなどが特徴だ。
高評価の有線＋8K対応ゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると"欠点の少ないゲームコントローラー／有線の8K対応だけあって、入力遅延のなさが最高／PS配置コントローラー暫定1位"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で2000点以上購入され、★4.2の評価を獲得している本製品。8Kポーリングレートの有線コントローラーが欲しい人、高評価のゲームコントローラーが欲しい人にオススメだ。
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