バカ売れ中のPS配置コントローラーは8000Hz/TMRスティック/超低遅延で欠点見当たらず買いだ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GameSirの有線ゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲーミングコントローラー「GameSir Tarantula 8K」が販売中だ。価格は1万2999円。

本製品は、FPSやTPS、格闘ゲームなど競技向けタイトルに適したPCコントローラー。8000Hzポーリングレートおよび0.5ms低遅延の有線接続、ドリフトを抑制するTMRスティック、ホール効果トリガー＆マイクロスイッチトリガー切り替え対応、マイクロスイッチABXYボタンなどが特徴だ。

高評価の有線＋8K対応ゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると"欠点の少ないゲームコントローラー／有線の8K対応だけあって、入力遅延のなさが最高／PS配置コントローラー暫定1位"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で2000点以上購入され、★4.2の評価を獲得している本製品。8Kポーリングレートの有線コントローラーが欲しい人、高評価のゲームコントローラーが欲しい人にオススメだ。