Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第836回
過去1ヶ月で2000点以上売れてる“神コン”Void Gaming GENESISを買うなら今！ ゲームジャンルを選ばない使い勝手
2026年10月26日 15時30分更新
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Void Gamingのゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Void Gamingのゲームコントローラー「Void Gaming GENESIS」が販売中だ。価格は1万2980円。
本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。最大8000Hzポーリングレートへの対応をはじめ、ドリフトが起こりづらいTMRスティック、10個の追加ボタン、手に自然にフィットする軽量設計などが特徴だ。
過去1ヶ月で2000点以上購入されたコントローラー
ユーザーレビューを見ると"一言で言えば神コン／軽いため長時間のプレイでも手に優しい／完成度が高い"といった声が寄せられている。過去1ヶ月で2000点以上購入された本製品。高評価のゲームコントローラーが欲しい人、複数のハードに対応するコントローラーが欲しい人にオススメだ。
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