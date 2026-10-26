おなじみBIGBIG WONの定番ゲームコントローラーが2000Hz、3WAY接続、背面4ボタンで8000円切り

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BIGBIG WONのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのゲームコントローラー「BIGBIG WON STORM」が販売中だ。過去価格は8999円だが、執筆時点では15％オフの7649円で購入できる（10月26日時点）。

本製品は、PCやNintendo Switch、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。2000Hzポーリングレートの有線・無線、JS13 Pro+ TMR高精度ジョイスティック、有線・2.4GHz・Bluetoothの3モード接続、0.8mmマイクロスイッチ・8mmリニアトリガーのデュアルモードなどが特徴だ。

使い勝手抜群のゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると"反応もよく接続スピードも早いので快適／すべてのボタンがクリック感と音があって好み／ゲームコントローラーとして非常に高水準"といった声が寄せられている。複数のゲームを遊ぶ人、使い勝手の良いゲームコントローラーを求めている人は、本製品をチェックしてみては？