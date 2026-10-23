仕事でも家庭でも、これくらいがちょうどいい！ マウス製15.6型スタンダードPC「mouse A5」

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mouse A5は、マウスコンピューターが販売するノートパソコン。Amazonでは、12万3800円で販売されています（10月23日現在）。

AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーと16GBメモリ、500GB SSDを搭載し、スムーズな処理能力を実現。見やすい15.6型フルHD非光沢液晶やWi-Fi 6Eを備え、重量約1.62kgと持ち運びにも対応します。

標準で3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付属し安心です。普段使いからオフィスワークまでマルチに活躍する一台です。

高性能なRyzen 5と16GBメモリで快適な作業環境

AMD Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを搭載。書類作成や動画視聴、マルチタスクもサクサクこなせます。

充実の国内サポートと手厚い3年間のセンドバック保証

標準で3年間の修理保証と24時間365日の電話サポートが付帯。国内生産ならではの安心感で長期間活用できます。

Wi-Fi 6Eや画面出力対応Type-Cなど優れた拡張性

高速通信のWi-Fi 6Eに対応するほか、充電や画面出力が可能なUSB Type-Cポートを備え利便性に優れています。

まとめ：国内生産の安心感

おすすめしたいのは、「標準的なノートPC」を求める人です。AAA級ゲームがぬるぬる動くハイスペックや動画編集ができるような構成は不要で、オフィス作業やウェブ閲覧といったライトな目的でPCを使いたいという人にはちょうどいい一台。15.6インチの大画面で目にもやさしいです。

Ryzen 5と16GBメモリで無理なく日々の作業をこなせます。国内生産で、もしもの時も24時間電話＆72時間以内の修理対応など、サポートも安心かつ充実。この機会に、ぜひ購入を検討してみては。