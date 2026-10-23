PayPay、10月30日・31日は一部銀行からチャージ不可に　利用者は事前準備を

PayPayは10月23日、一部銀行を対象としたシステムメンテナンスの実施予定を公表した。期間は2026年10月30日23時から10月31日23時59分まで。

対象は秋田銀行、池田泉州銀行、鳥取銀行、四国銀行、大分銀行、西日本シティ銀行の6行で、期間中は対象口座に関わる新規登録やチャージができなくなる。

出先で残高不足にならないよう、メンテナンス開始前に口座の登録やチャージを済ませておこう。