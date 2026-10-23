ファーウェイ、当日修理も可能なサポート拠点をオープン！ メディア向けに公開

ファーウェイ・ジャパンは10月23日、持ち込みによる当日修理も可能なサポート拠点「HUAWEI公式サービスセンター」をオープン。メディア向けに公開した。

秋葉原の電気街から徒歩数分

発表されたばかりでまだ発売されてない製品もいち早く体験可能

ファーウェイのリアルな店舗によるサポート拠点としては久々となるHUAWEI公式サービスセンターは、秋葉原の中心エリアからは徒歩数分、都営地下鉄小川町駅／東京メトロ淡路町駅からすぐの場所にある。

ガラス張りの明るい店内にはファーウェイの現行モデルがずらりと並んで、実際に試したり、製品についての相談が可能。10月21日の発表会で登場し、発売はこれからの「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」「HUAWEI WATCH 6」「HUAWEI FreeBuds NEO」といった最新製品も体験できるようになっている。

なお、この店舗では実際の販売は行なわれず、ユーザーが気に入って、購入したいとなった場合は、公式オンラインストアや近隣の量販店（ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaなど）を案内するとのことだ。

オープニングセレモニーに登壇した、ファーウェイデバイス 日本・韓国リージョン プレジデントの賀磊（ハ・レイ）氏は、同社が大事にしている言葉として、「優れた製品には優れたサービスが必要」を紹介。購入したあとも安心して使ってもらえることが重要と考えているとした。

また、実際の店舗に来られない人のために、オンラインでのサポート体制にも引き続き力を入れる考えで、その一例としてLINE公式アカウントを用意するとともに、有人オペレーターも配備。LINEでの製品の問い合わせや相談にも対応しているとのことだ。

なお、HUAWEI 公式サービスセンターの営業時間は10〜19時（定休日：木曜日）。実際の持ち込み修理時はあらかじめ電話（0120-798-288）で相談することで、修理部材の在庫などを確認可能。また、公式サイト上（http://consumer.huawei.com/jp/support/）では保証外での有償修理時の代金の目安なども確認できる。

また、10月31日まではオープン記念の期間限定キャンペーンとして、先着100名限定で修理サービスの作業料金が最大5500円分無料に。また、無料クリーニングやプレゼント、製品に名前などを刻印できる「セルフレーザー刻印」が無料で利用可能だ。

●HUAWEI公式サービスセンター

住所：東京都千代田区神田須田町一丁目3-1 須田町ビル 1F

営業時間：10～19時

定休日：木曜日

電話番号：0120-798-288