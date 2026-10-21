ファーウェイ、フラグシップスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」 ゴルフ機能がさらに進化

ファーウェイ・ジャパンは、同社スマートウォッチのフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」を発表。発売日は10月29日で価格は5万4780円。カラーはイエロー、グリーン、ブラック3色で、ベルトはいずれもフルオロエラストマー。

ゴルフ機能がさらに充実の「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」

フルオロエラストマーベルトがスマートかつ使い勝手アップ

最大21日間使える長時間バッテリー駆動と、多彩なワークアウト記録、そしてヘルスケア機能が人気の理由となっている「HUAWEI WATCH GT」シリーズ。今回のモデルでは日本発で、ガジェットファン層以外にもユーザーの広がりの要因となっているゴルフ機能をさらに磨きを掛けた。

全世界で1万7000以上、日本の99％以上のコースに対応するという特徴はそのままに、新たに高低差補正距離の表示機能に対応。打ち上げ／打ち下ろしの高低差を考慮した距離をショット前に確認できるほか、コースの起伏に応じたクラブ選択をサポート。また、グリーン上のピンの位置を手動で操作可能になったことで、目標地点までの距離を正確に把握できる。

また、グリーンを表示するモードでは、立ち位置に合わせて自動的に回転することで、グリーンの方向や傾斜を直感的に把握しやすくなっている。さらにゴルフ練習アプリ「Golfboy」との連携機能を追加。練習場でiPhoneのカメラを使って計測したショットの飛距離などをデータとして活用できる。

スキー・スノーボード機能も強化。世界59ヵ国、3000以上のスキー場マップに対応し、コースの難易度やリフトの場所が一目でわかる。さらにGフォースのデータも取得可能になり、滑りの特徴やパフォーマンスを後で確認できる。

ヘルスケア関連の機能では「からだステータス」が追加。約3日以上連続で装着することで、睡眠・心拍数・活動量・ストレスレベルなどのデータから、体の回復状態を示す「からだステータス」スコアを算出。今日は休息すべきか、より積極的にトレーニングすべきかの参考になる。

そのほか、睡眠や心拍数、血中酸素レベルなどの24時間モニタリング、プログラム医療機器の承認を取得した心電図測定機能などは前モデルから継承。

フルオロエラストマーベルトは、「HUAWEI EasyCross ベルト」という新タイプを採用しており、ベルトの端を内側に格納できることによって、見た目にもすっきりで、かつ運動時も安定した装着感を実現するとしている。

スタンダードモデル「HUAWEI WATCH GT 7」も29日発売

機能の豊富さは同じ 41mmと46mmから選択可能

「HUAWEI WATCH GT」シリーズのスタンダードモデル「HUAWEI WATCH GT 7」も同じく10月29日に発売。こちらは46mmモデル、41mmモデルのタイプで、さらにフルオロエラストマーベルトとレザーベルトが選択可能。両サイズともにフルオロエラストマーが4万1580円、レザーベルトが4万4880円。

HUAWEI WATCH GT 7も上位モデルとの差は一部あるもののゴルフナビ機能に加え、スキー・スノーボード機能、サイクリング機能などを搭載。前述の「からだステータス」機能も搭載。フルオロエラストマーベルトが「HUAWEI EasyCross ベルト」になっているのも同じ。