最大9万円オフ！ パソコンショップSEVEN、ゲーミングPC全10商品が10月26日限定特価

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて10月26日に「2026/10/26 24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月26日0:00から10月26日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円引きで購入できる企画だ。
対象商品の中でも注目度が高いのが「ZEFT R60RM」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、CPUはAMD Ryzen 9 9900X、GPUはGeForce RTX 5080、メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを搭載する。ミドルタワーケースと850W 80Plus gold電源を採用し、通常839,800円（税抜）から90,000円引きの749,800円（税抜）で販売する。送料は無料だ。
同セールでは、より手に取りやすい価格帯のモデルも用意する。「ZEFT G62CI」はintel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせたマイクロタワー構成で、メモリは16GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、チップセットはintel B860、650W 80Plus bronze電源を備える。通常329,800円（税抜）から30,000円引きの299,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。
また「ZEFT G62BU」は同じくintel Core Ultra7-270K Plusを採用し、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、32GB DDR5、1000GB SSDを搭載するモデルで、通常399,800円（税抜）から24,000円引きの375,800円（税抜）となる。
セール対象は上記3機種を含む全10商品で、いずれもパソコンショップSEVENの特設ページから購入できる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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