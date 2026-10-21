「Voice of Cards」シリーズ5周年を記念した生放送も2026年10月28日に実施決定！
5周年を迎える「Voice of Cards」3作品が985円！「スクエニ HALLOWEEN SALE」が開催中
スクウェア・エニックスは10月21日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HALLOWEEN SALE」を開催。セール期間は、2026年11月4日23時59分ごろまで。
本セールでは、10月28日に5周年を迎える「Voice of Cards」3作品や『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズデラックスエディション』が割引率アップのほか、『NieR:Automata』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』などがお買い得となっている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。詳細は、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4217/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=halloween2026
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
●『Voice of Cards ドラゴンの島』【割引率アップ！】
PS4／Switch
72％オフ！
© SQUARE ENIX
●『Voice of Cards できそこないの巫女』【割引率アップ！】
PS4／Switch
72％オフ！
© SQUARE ENIX
●『Voice of Cards 囚われの魔物』【割引率アップ！】
PS4／Switch
72％オフ！
© SQUARE ENIX
●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
40％オフ！
※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』 Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。
© SQUARE ENIX
●『NieR:Automata』
PS4／Switch
60％オフ！※Nintendo Switch版『NieR:Automata』のセールは2026年10月22日開始予定です。
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
●『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX, 1998 Original version developed by tri-Ace Inc.
●『FINAL FANTASY 零式 HD』【発売15周年！】
PS4
70％オフ！
© SQUARE ENIX
MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
●『WORLD OF FINAL FANTASY』
PS4
70％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』
PS4／Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『サガ エメラルド ビヨンド』
PS5／PS4／Switch
60％オフ！
※Nintendo Switch版『サガ エメラルド ビヨンド』のセールは026年10月22日開始予定です。
© SQUARE ENIX
●『タクティクスオウガ リボーン』
PS5／PS4／Switch
70％オフ！
※Nintendo Switch版『タクティクスオウガ リボーン』のセールは2026年10月22日開始予定です。
© SQUARE ENIX
●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン』
PS5
25％オフ！
Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.
Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.
●『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』
PS5
70％オフ！
© SQUARE ENIX
●『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』
PS5／PS4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
■「Voice of Cards」シリーズ5周年を記念した生放送の配信が決定！
『Voice of Cards ドラゴンの島』でゲームマスターの声を務めた安元洋貴さん、クリエイティブディレクターのヨコオタロウ氏、エグゼクティブプロデューサーの齊藤陽介氏の3人が、この5年を振り返りながら「Voice of Cards」シリーズの魅力をあらためて語りつくし、遊びつくす生放送を配信。配信時間は、2026年10月28日20時より。
スクウェア・エニックス公式Xでは3人への質問を募集中なので、「Voice of Cards」シリーズに関連する質問はもちろん、この5年を振り返って安元洋貴さん、ヨコオタロウ氏、齊藤陽介氏に聞きたいことをハッシュタグ「#ヴォイカ5周年」をつけて、ぜひ投稿してみよう。質問は番組内で紹介する。
▼配信はこちら
https://www.youtube.com/live/8n0bP3s06Ic
スクウェア・エニックス公式X
https://x.com/squareenix_jp
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