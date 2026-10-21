「Voice of Cards」シリーズ5周年を記念した生放送も2026年10月28日に実施決定！

スクウェア・エニックスは10月21日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HALLOWEEN SALE」を開催。セール期間は、2026年11月4日23時59分ごろまで。

本セールでは、10月28日に5周年を迎える「Voice of Cards」3作品や『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズデラックスエディション』が割引率アップのほか、『NieR:Automata』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』などがお買い得となっている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。詳細は、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4217/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=halloween2026

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

●『Voice of Cards ドラゴンの島』 【割引率アップ！】

PS4／Switch

72％オフ！

© SQUARE ENIX

●『Voice of Cards できそこないの巫女』 【割引率アップ！】

PS4／Switch

72％オフ！

© SQUARE ENIX

●『Voice of Cards 囚われの魔物』 【割引率アップ！】

PS4／Switch

72％オフ！

© SQUARE ENIX

●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

40％オフ！

※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』 Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。

© SQUARE ENIX

●『NieR:Automata』

PS4／Switch

60％オフ！ ※Nintendo Switch版『NieR:Automata』のセールは2026年10月22日開始予定です。

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

●『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

40％オフ！

© SQUARE ENIX, 1998 Original version developed by tri-Ace Inc.

●『FINAL FANTASY 零式 HD』 【発売15周年！】

PS4

70％オフ！

© SQUARE ENIX

MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

●『WORLD OF FINAL FANTASY』

PS4

70％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PS4／Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『サガ エメラルド ビヨンド』

PS5／PS4／Switch

60％オフ！

※Nintendo Switch版『サガ エメラルド ビヨンド』のセールは026年10月22日開始予定です。

© SQUARE ENIX

●『タクティクスオウガ リボーン』

PS5／PS4／Switch

70％オフ！

※Nintendo Switch版『タクティクスオウガ リボーン』のセールは2026年10月22日開始予定です。

© SQUARE ENIX

●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン』

PS5

25％オフ！

Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.

Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.

●『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PS5

70％オフ！

© SQUARE ENIX

●『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PS5／PS4

60％オフ！

© SQUARE ENIX

■「Voice of Cards」シリーズ5周年を記念した生放送の配信が決定！

『Voice of Cards ドラゴンの島』でゲームマスターの声を務めた安元洋貴さん、クリエイティブディレクターのヨコオタロウ氏、エグゼクティブプロデューサーの齊藤陽介氏の3人が、この5年を振り返りながら「Voice of Cards」シリーズの魅力をあらためて語りつくし、遊びつくす生放送を配信。配信時間は、2026年10月28日20時より。

スクウェア・エニックス公式Xでは3人への質問を募集中なので、「Voice of Cards」シリーズに関連する質問はもちろん、この5年を振り返って安元洋貴さん、ヨコオタロウ氏、齊藤陽介氏に聞きたいことをハッシュタグ「#ヴォイカ5周年」をつけて、ぜひ投稿してみよう。質問は番組内で紹介する。

▼配信はこちら

https://www.youtube.com/live/8n0bP3s06Ic

スクウェア・エニックス公式X

https://x.com/squareenix_jp