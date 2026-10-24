最大7万8000円オフ！ パソコンショップSEVEN、ゲーミングPC全10商品が対象の10月24日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月24日、24時間限定セール「2026/10/24 24時間限定セール」を開催する。セール期間は10月24日0:00から10月24日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大78,000円オフで提供する内容だ。対象は全10商品で、購入は特設ページから行う。

主な対象機種には、GeForce RTX 5080とIntel Core Ultra 7-270K Plusを搭載する「ZEFT G62CN」があり、通常774,800円から78,000円オフの特価696,800円（税抜）で販売する。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、1000W 80Plus Gold電源を備え、ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Black、チップセットはIntel Z890だ。送料無料で、ハイエンド志向のゲーミング用途や重いクリエイティブ作業にも向く構成だ。

そのほか、Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT Z59AK」は通常399,800円から24,000円オフの375,800円（税抜）、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R60SN」は通常529,800円から52,000円オフの477,800円（税抜）となる。いずれもメモリやSSD、電源容量を含めた実用性の高い構成で、Windows 11搭載のため到着後すぐに使いやすい点も特徴だ。

セール対象の詳細や購入は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから確認する。対象商品は在庫状況によって変動する可能性があるため、購入を検討する場合は早めの確認が重要だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。