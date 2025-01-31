プロジェクトマネジメントの祭典「Backlog World」今年も開催！ お得な早割チケットは10月末まで

パシフィコ横浜でAI時代の“チームのあり方”を模索

プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のユーザーグループ「Japan Backlog User Group（JBUG）」は、「Backlog World 2026」を2026年11月28日にパシフィコ横浜で開催する。割引価格の早割チケットを10月31日まで販売中だ。

Backlog Worldは各地域で勉強会を開いているJBUGの全国版であり、プロジェクトマネジメントに関わるすべての人を対象とした大規模イベントだ。2018年に始まり、今年で通算7回目の開催となる。

今年のテーマは「群青の羅針盤」。BacklogやAIが羅針盤となる世界における“チームの新しいあり方”を登壇者や参加者で模索し、明日から実践できる知見を共有し合う場を目指すという。

当日は、プロジェクトマネジメントの有識者による講演、一般公募で選ばれたBacklogユーザーによる発表、実践型のワークショップ、参加者同士のネットワーキングなどを予定している。また、Backlogを活用して成果を上げたプロジェクトチームを表彰する「Good Project Award 2026」の最終審査もイベント内で行う。

■開催概要

イベント名：「Backlog World 2026 ～群青の羅針盤～」

開催日時：2026年11月28日（土）10:00～18:00

会場：パシフィコ横浜ノース

主催：Backlog World 2026 運営委員会

特設サイト：https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2026/

参加登録：https://backlogworld.doorkeeper.jp/events/197793

参加チケット：

本編：2000円 / 早割1500円

本編＋懇親会：6000円 / 早割5000円

個人サポーター：早割のみ1万円

※税込・事前決済

※早割の販売は10月31日まで