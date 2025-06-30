“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰する「Good Project Award」のエントリー締切が間近に

ヌーラボは、この1年で“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰する「Good Project Award 2026」を開催する。エントリーの締切は2026年10月9日（金）22:00までとなっている。

プロジェクト・タスク管理ツールの「Backlog」を活用し、チームで成し遂げたプロジェクトを表彰するGood Project Awardも今年で7回目。1次審査を通過したプロジェクトチームは「優秀賞」として、2026年11月28日に開催される「Backlog World 2026」内の決勝ピッチコンテストに招待。そこでの結果から「最優秀賞」が決定される。

決勝の審査員は、ヌーラボ代表の橋本正徳氏、Backlog World 2020で実行委員長を務めた西馬一郎氏、ライフハッカー・ジャパン編集長の丸山美沙氏、そして昨年の最優秀賞を受賞した近鉄グループホールディングスの阪田和樹氏の4名が務める。

エントリー受付は10月9日（金）22:00までで、こちらのフォームから応募が可能だ。応募資格は以下の通り。なお、エントリー特典としてプロジェクト管理が学べるボードゲーム「プロジェクトテーマパーク」が提供される。

・チーム（複数人）で行ったプロジェクトであること

・2026年に活動したプロジェクトであること

・Backlogを用いて進行したプロジェクトであること