優秀賞チームは「Backlog World 2026」の決勝ピッチへ
“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰する「Good Project Award」のエントリー締切が間近に
ヌーラボは、この1年で“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰する「Good Project Award 2026」を開催する。エントリーの締切は2026年10月9日（金）22:00までとなっている。
プロジェクト・タスク管理ツールの「Backlog」を活用し、チームで成し遂げたプロジェクトを表彰するGood Project Awardも今年で7回目。1次審査を通過したプロジェクトチームは「優秀賞」として、2026年11月28日に開催される「Backlog World 2026」内の決勝ピッチコンテストに招待。そこでの結果から「最優秀賞」が決定される。
決勝の審査員は、ヌーラボ代表の橋本正徳氏、Backlog World 2020で実行委員長を務めた西馬一郎氏、ライフハッカー・ジャパン編集長の丸山美沙氏、そして昨年の最優秀賞を受賞した近鉄グループホールディングスの阪田和樹氏の4名が務める。
エントリー受付は10月9日（金）22:00までで、こちらのフォームから応募が可能だ。応募資格は以下の通り。なお、エントリー特典としてプロジェクト管理が学べるボードゲーム「プロジェクトテーマパーク」が提供される。
・チーム（複数人）で行ったプロジェクトであること
・2026年に活動したプロジェクトであること
・Backlogを用いて進行したプロジェクトであること
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