猫がそばにいるだけで、人は元気になる？　京都大学などが研究

「猫がそばにいるだけで元気が出る」というのは科学的事実である可能性がある。京都大学と麻布大学の研究グループは10月15日、猫と近くで過ごす時間が長い飼い主ほど、活力が高い傾向にあるという研究結果を発表した。研究成果は10月14日、科学誌「iScience」に掲載されている。

研究グループは、猫29匹と飼い主19人を対象に、約1ヵ月間にわたって猫と飼い主の関係を調査した。猫の首輪に小型のBluetooth機器を取り付け、飼い主との距離を測定するとともに、飼い主の気分をアンケートで調査。猫24匹と飼い主の尿を分析し、愛情や社会的な絆に関係する「オキシトシン」と、ストレスに関係する「コルチゾール」の濃度を調べた。

調査の結果、飼い主のオキシトシン濃度が高いほど、猫のオキシトシン濃度も高いという相関関係が確認されたという。また、オキシトシン濃度が高い猫の飼い主ほどネガティブな気分が少なく、猫と近くで過ごす時間が長い飼い主ほど活力が高い傾向も見られた。

研究によれば、猫を飼っている年数よりも、普段どれだけ猫のそばで過ごしているかが、飼い主の前向きな気分と関係していたという。猫を飼っているだけでなく、日常的な触れ合いや一緒に過ごす時間が重要である可能性が示された。

研究グループの高木佐保特定助教は、猫が膝に乗って甘えたり、撫でられて喉を鳴らしたりする姿に飼い主が安らぎを感じる経験について、オキシトシンを介した生理的なつながりが関わっている可能性を指摘している。

研究グループは今後、猫と人間が日々の生活の中でどのように影響を与え合っているのか、さらに詳しく調べる方針だ。