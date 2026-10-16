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表参道でレコード体験に出会えるイベント「MEET RECORDS, MEET DENON.」が今週末に開催だ！

2026年10月16日 22時17分更新

文● ASCII

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　デノンは10月17日と18日の2日間、表参道のLIGHT BOX ATELIERで、ポップアップイベント「MEET RECORDS, MEET DENON.」を開催する。入場料は無料。

　レコードの魅力とデノンのサウンドを体験できるイベントで、会場にはデノンの現行機種だけでなくはもちろんだが、ブランドアーカイブ展示として、110年を超えるデノンの歴史を飾った歴代のアナログプレーヤーもずらりと並ぶ。

　自分の手でレコードに針を落として楽しむ試聴体験、デノンのフラッグシップモデルによるプレミアムHi-Fiサウンドのリスニング体験など、多彩なコンテンツが体験でき、見るだけでなく、レコードに触れ、音に耳を傾けながら、五感を通してアナログレコードの魅力とデノンの世界を楽しめる内容となっている。

　開催前日には、デノンの関係者やメディア関係者を招いたレセプションも開催された。

　会場では、イベントでレコードのキュレーションを担当したファッションモデル・タレントの市川紗椰さんも登壇。デノンのプレーヤーとアンプを中核に据えたハイエンドシステムで、聞きどころを紹介しながら、2枚のレコードを演奏した。

　また、普段はデノンブランドを展開するディーアンドエムホールディングスの本社に展示されている、日本コロムビア時代の国産蓄音器第1号〈ニッポノホン35号〉も間近で見ること可能。レセプションではその味わい音を楽しむこともできた。

大正時代に製造された国産蓄音機第1号の〈ニッポノホン35号〉

ゼンマイを巻いて曲を演奏する。レトロな音調ながら力強さもある音だった。

　レコードに針を落とし、ゆっくりと音楽に耳を傾ける。 そんな時間は、いつものくつろぎや、誰かと過ごすひとときを、少しだけ特別なものにしてくれる。

 そんな“レコードのある時間”を入り口にデノンをより身近に感じてもらうのが「MEET RECORDS, MEET DENON.」の狙い。レコードを普段から楽しんでいる人はもちろんだが、これまでレコードプレーヤーに触れたことのない人も大歓迎とのことなので、興味のある人は脚を運んでみてはどうだろうか？

　会場では来場者限定の「プレゼントキャンペーン」も実施される。

　「デノンくじ」では、デノン公式SNSアカウント「@DenonJP」（Instagram / X）をフォローして参加できるくじ引きで、アタリが出ると「デノン オリジナル ・レコードトートバッグ」「デノン オリジナル・マグカップ」などのイベント限定グッズをゲットできる。また、「@DenonJP」をフォローのうえ、指定ハッシュタグを付けてイベントの様子や体験した感想をInstagramのフィードまたはXに投稿すると、抽選でデノン製品をプレゼントする企画も実施するという。

開催概要

イベント名：
デノンPOP UPイベント「MEET RECORDS, MEET DENON.」

開催日時：
2026年10月17日（土）11:00〜18:00［最終入場17:30］
2026年10月18日（日）11:00〜17:00［最終入場16:30］

会場：LIGHT BOX ATELIER（東京都港区南青山6丁目13-1）

入場料：無料（事前予約不要）

主な内容：
ブランドアーカイブ展示／レコードプレーヤーのフルラインアップ展示／プレミアムHi-Fiサウンド体験／ドリンクサービス／来場者限定プレゼントキャンペーン

手軽なオートプレー対応のプレーヤー

針を自分で落とす体験も

ワイヤレスシステムと組み合わせた展示

ヘッドホンやミニマムなHi-Fiシステムの提案も

歴代機種のアーカイブ展示

デノンの歴史を彩ったカートリッジ「DL-103」

歴代機種がずらりと並ぶ

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