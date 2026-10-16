「みんな書いてるし、俺もいいだろうと…」溝口勇児氏を誹謗中傷した人物の謝罪文が公開

格闘技イベント「BreakingDown」COOなどを務める実業家の溝口勇児氏は10月16日、自身のXを更新。SNSでの誹謗中傷に対して情報開示を請求し、投稿者を特定した上で、順次損害賠償請求を進めていると明かした。あわせて、特定した人物の一人から届いたという謝罪文を公開している。
謝罪文を書いたのは、静岡県の工場で働いているという人物。給料から家賃や電気代を支払うとほとんどお金が残らず、帰宅後は安い酒を飲んで寝る生活だと説明した。SNSで目立っている人や裕福な人に不満を抱き、ほかの人の悪口に便乗して書き込んだという。
「みんな書いてるし、俺もいいだろう」と軽い気持ちだったが、現在は深く後悔していると謝罪。「こんなことになるなら最初から書かなければよかった」として、二度と同じことはせず、ネットもやめるとしている。
溝口氏は、生活に不満を抱える中で、SNSで楽しそうに暮らす人を目にする気持ちは「わからないでもない」と理解を示した。その一方で、「『みんな書いてるから』で強気になっても、その『みんな』は代わりに損害賠償金を払ってくれないぞ」とも警告している。
誹謗中傷に対して、開示請求で相手を特定し、順次、損害賠償請求を進めている。添付の画像は、その相手の一人から届いた手紙。 「良い生活をしていた人たちに面白くない気持ちがありました」 自分の生活がうまくいかない。毎日が満たされているわけでもない。そんな時にSNS見て、自分より稼いでいる人、楽しそうな人、目立っている人が流れてくる。 気持ちはわからないでもないけど、「みんな書いてるから」で強気になっても、その「みんな」は代わりに損害賠償金を払ってくれないぞ。 子どもの頃はパパやママの似顔絵描いて喜ばせてたのに、今は会ったこともない人を誹謗中傷していいねをもらって喜んでる。なんでそうなっちゃったん。 満たされてなくても、人を傷つけずに頑張ってる人はたくさんいる。そのアンチコメントに向ける熱心さ、もっと自分の人生に使えよ。俺を引きずり下ろしても、おまえらの人生がよくなるわけじゃないんだから。 そんなくすぶってるやつらで、人生変えたい人は俺の会社にこいよ😎リプ欄に応募リンクを貼っておくからさ。 これだけ書いても、お気持ち表明したい方はリプ欄でのコメントをお待ちしています😌— 溝口勇児 | YOAKE Group CEO (@mizoguchi_yuji) October 16, 2026
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