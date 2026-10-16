15周年×15周年を記念した、Shokzとアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』との限定コラボモデル

Shokz Japanは10月16日、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』との限定コラボモデルを数量限定で発売すると発表した。

同作品の世界観とキャラクターの魅力を表現した「OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデル」と「OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデル」の2製品があり、ともに発売日は10月23日。

波打つ響きが、まだ見ぬ世界をひらく：～オープンイヤーが導く奇妙な冒険へ～

2026年に誕生15周年を迎えたShokzと、2027年にアニメ放送開始15周年を迎える『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』。二つの15周年がつながる特別な節目を記念したコラボレーションだ。

ジョナサン・ジョースターの誇り高き勇気と、ディオ・ブランドーのすべてを超越しようとする野心。相対する二人の個性と世界観をオープンイヤースタイルの製品で表現したものとなる。

このコラボレーションの公開に合わせて、限定コラボアイテムが当たるプレゼントキャンペーンや、限定ギフトボックスの購入権が当たる抽選販売などを展開する「Shokzとアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』スペシャルコラボキャンペーン」も開始した。

各モデルには、それぞれジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーのボイスを収録。イヤホンを使用するたびにキャラクターの声が響き、『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』の世界に入り込んだような体験を楽しめます。ボイスは2モデル合計で全12種を収録している。

「OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデル」は骨伝導ヘッドホンの「OpenRun Pro 2」をベースに、ジョナサン・ジョースターの気品と落ち着きを表現した限定コラボモデル。

紳士の風格を感じさせる、深みのあるネイビーとグレーを基調としたカラーリングを採用した。本体には「波紋疾走」を放つジョナサンの拳をあしらったマーキングを配置。さらに、ジョナサンが黒騎士ブラフォードから受け継いだ「Luck」と「Pluck」の紋様を取り入れ、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』を象徴する物語とジョナサンの意志を、細部にまで表現してるという。

骨伝導タイプのため耳をふさがずにつかえる。Shokz独自のDualPitchテクノロジーという骨伝導ドライバーと空気伝導ドライバーを組み合わせることで、クリアな中高音と迫力のある低音も両立している。また、大音量でも歪みを抑え、一音一音をクリアに再現し、専用のカスタムアルゴリズムとDRCテクノロジーで立体感のある音の再現も可能だ。価格は2万7880円。

「OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデル」はイヤーカフ型イヤホンの「OpenDots 2」をベースに、ディオ・ブランドーの優雅さと圧倒的な存在感を表現した限定コラボモデル。

石仮面をモチーフとした神秘的なグレーを基調に、ディオを象徴する赤い瞳と金色の髪からインスピレーションを得た、大胆なカラーリングを採用している。本体には、ディオ・ブランドーの名を刻んだ限定モデルならではのマーキングを配置。

さらに、ディオの存在感を象徴する 「Dio」のロゴ、美しさと恐怖を表現した薔薇のロゴ、ディオの強運を象徴する「三つのほくろ」に着想を得たロゴをあしらい、その華麗で妖しい魅力を細部にまで表現しているという。

OpenDots 2は、コンパクトなオープンイヤーデザインにより、周囲の音を感じながら快適に音楽を楽しめる。柔軟なニッケルチタン製JointArcを備え、さまざまな耳の形やサイズに自然にフィット。安定感のある心地よい装着感を持つ。

また、球面音響設計の「Shokz Bassphere 2.0」と進化したDolby Audioを搭載する。サイズを超えた豊かなサウンドと臨場感、音楽やコンテンツに深く引き込まれるような没入感のある体験が得られる。価格は2万9880円。

スペシャルコラボキャンペーンでは、限定ギフトボックスなどが当たる抽選キャンペーンを実施。キャンペーン期間中に特設ページでメールアドレスを登録すると、限定コラボアイテムやShokzポイントが当たる抽選に応募可能。応募期間は2026年10月16日（金）10:00～10月22日（木）23:59で、A賞は限定ギフトボックス（1名）、B賞は限定コラボイヤホン（4名）、C賞は大型スタンディ（2名）、D賞はShokzポイント 300ポイント。

また、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドー、それぞれの世界観を表現した2種類の限定ギフトボックスも用意。2026年10月16日（金）10:00～10月21日（水）23:59の期間に応募することで抽選でその購入券を購入できる。

【全世界限定500セット】OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデル 限定ギフトボックス

ジョナサン・ジョースターの気品と意志を表現した、深みのあるロイヤルブルーの限定ギフトボックス。「OpenRun Pro 2 ジョナサン・ジョースターモデル」に加え、限定デザインのキャリングケース、菱形紋様をあしらったオリジナルハンカチ、ジョナサン・ジョースターのクリアカードを収めている。ギフトボックス本体には騎士をイメージした紋様を刻み、左側面には連撃をモチーフとしたシルクプリントを配置。

【全世界限定500セット】OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデル 限定ギフトボックス

ディオ・ブランドーの華麗さと妖しい魅力を表現した、深みのあるボルドーカラーの限定ギフトボックス。ボックスには「OpenDots 2 ディオ・ブランドーモデル」のほか、石仮面をモチーフとしたイヤーアクセサリー、刺繍ロゴ入りの巾着袋、ディオ・ブランドーのクリアカードを収めている。ディープレッドの内張りには、美しさと恐怖を象徴する薔薇の紋様と、ディオの強運を象徴する「三つのほくろ」のモチーフを配置している。