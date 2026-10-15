POLAR Loopに新モデル　マグネットで着脱、リバーシブル仕様のシリコンバンド採用

ポラール・エレクトロ・ジャパンは、スクリーンレスのリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop」のラインアップを拡充し、10月15日に「POLAR Loopマグネットシリコン」を発売した。あわせて交換用アクセサリーとして「POLAR Loopマグネットシリコンリストバンド」と「POLAR Loopアームバンド」も同日発売する。価格は本体が30,800円、交換用リストバンドとアームバンドはいずれも5,500円だ。

POLAR Loopは、画面や通知、アラートを搭載せず、日常の活動量、睡眠、運動をバックグラウンドで記録するウェアラブルデバイスだ。専用アプリ「Polar Flow」でデータを確認でき、最大約8日間の連続使用に対応する。新モデルのPOLAR Loopマグネットシリコンは、柔らかなシリコン素材とマグネット式の着脱機構を採用し、表裏で異なるカラーを楽しめるリバーシブルデザインと30m防水を備える。カラーはブラックとベージュの2色、サイズはS-Mで、SサイズとMサイズのリストバンドを同梱する。

本体サイズは幅42×奥行27×高さ9mm。重量は19.5g（リストバンドなし）、43g（Sサイズ）、47.5g（Mサイズ）となる。対応OSはiOSとAndroid。トレーニング時により使いやすい新アクセサリーとして登場するPOLAR Loopアームバンドは、POLAR Loop本体を上腕に装着できる仕様だ。上腕は手首より心臓に近くズレにくいため、高強度運動時でも安定した光学式心拍計測をサポートするという。ランニング、サイクリング、ジムでのワークアウトなど、手首装着が負担になりやすいシーンで活用しやすい。

交換用のPOLAR Loopマグネットシリコンリストバンドはブラックとベージュ、サイズはS-Mで、価格は5,500円だ。POLAR Loopアームバンドはグレーの1色で、S-MとL-XLの2サイズをラインアップし、価格は5,500円。さらに、発売を記念したキャンペーンとして、10月15日から11月4日まで、ポラール公式オンラインストアでPOLAR Loopを購入した人に交換用リストバンドをプレゼントする施策を実施する。スクリーンレスの快適さはそのままに、日常から本格的なトレーニングまで対応範囲を広げる製品展開だ。