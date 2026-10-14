福島潤がいきなり謝罪!?　雨宮天と語る『このすば』10周年記念展の見どころ

「この10年間、うちのパーティーメンバーが色々やらかしてしまい、誠に申し訳ありません」（福島潤）。

『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念展示会として、10月12日から秋葉原UDX2階「AKIBA_SQUARE」で開催中の『この素晴らしい世界に祝福を！』展～Cheerful～。その前日となる10月11日、メディア向けの内覧会と、カズマ役の福島潤さん、アクア役の雨宮天さんが登壇したゲスト記者会見が開催された。

会見は「このすば」らしく、福島さんの謝罪からスタート。この10年間の思い出や展示会の見どころなどが、福島さんと雨宮さんの息の合ったトークで語られた。

富士山の雲が消えた!?

福島潤と雨宮天が振り返る『このすば』の10年

「あっという間の10年だった」と振り返る福島さん。「すごく濃密で楽しく、青春していた」といい、「このすば」によって自身の世界が広がったと語った。一方、雨宮さんも「ひたすら全力疾走で駆け抜け、気付けば10年という感じです」と振り返り、「10年間演じてこられたのは最高に幸せです」と話した。

この10年間で印象に残っていることを聞かれた福島さんは、荒くれ者役の稲田徹さんと行った「このすばバスツアー」を挙げ、富士山をバックに全員で写真を撮ったとき、稲田さんが空に向って「消えろ」と叫んだら雲が消えたというエピソードを披露。それを聞いた雨宮さんは「荒くれ者パワーがすごい」と驚き、福島さんは「2回、3回とバスツアーをやりたい」と訴えていた。

雨宮さんは、アクアが水の女神という理由で開催された水族館でのイベントを挙げ、雨宮さんの「花鳥風月」のかけ声に合わせてイルカがジャンプした思い出を紹介した。

めぐみんの爆裂魔法を体感！

キャストも驚いた展示会の見どころ

記者会見の前に展示会場を内覧したお二人。福島さんは大展示会の名にふさわしい規模と内容だったと語り「このすば好きな人はテンションがエクスプロージョンする内容」と紹介し、「細かい部分まで押さえられていて、このすばへの理解が深まるだけでなく、コメディならではの笑わせてくれるポイントもあって楽しく、1日中いられる展示会です」とコメント。

雨宮さんも「情報量が多くて、内覧時間が足りませんでした。このすばの世界観に入り込めて、体験できる。このすばへの愛を感じます」と語り、オススメポイントとして、展示会入り口の「異世界転生エリア」を紹介。このエリアは物語の始まりとなる、アクアとカズマの出会った空間が再現されており、福島さんは「ポテチ（の袋）があるのが最高」と、その再現度の高さを褒めていた。

福島さんは「スペシャルシアター」の大型スクリーンで観られる、このすば10年を振り返る映像と「爆裂魔法体感エリア」について、「僕の想像を超える規模、迫力の展示だった」とオススメした。「爆裂魔法体感エリア」では、めぐみんが爆裂魔法を放つ様子を再現。めぐみん役の高橋李依さんがこの展示会のために考案し、新録したオリジナル詠唱に加え、映像や重低音、爆風によって爆裂魔法の威力を体感できる。

展示会場で販売されている音声ガイドについても紹介された。前期は福島さんと雨宮さん、後期は高橋さんとダクネス役の茅野愛衣さんが担当する。「ものすごいボリュームの台本を、まさかのノーテスト一発録り」という裏話を語る福島さんは、「ガイド音声という名のガイド漫才。掛け合いを大事にした内容で、聞き応えがあるのでぜひ聞いてもらいたい」とアピールした。

笑って泣ける展示会に 2人がファンへ贈るメッセージ

最後にお二人からファンに向けてのメッセージが語られ、会見は終了した。

雨宮さん この展示会の展示内容を事前に聞いてはいましたが、予想を超える楽しさです。きちんと見たら2時間では足りないんじゃないかというくらいの物量です。監督が描いたコンテも展示されていて、こんな風にアニメが出来上がっていくんだと感動しました。

「このすば」らしく、すごく楽しいんだけど、コーナーによっては胸が熱くなったり、ちょっとほろりとするようなコーナーもあって、本当に充実した展示会です。このすば好きの方は思いきりこのすばの世界を楽しんで体験してください。

福島さん この展示会は、楽しみにしている皆さんの想像をはるかに超えます。僕も拝見して、自信が持てる、自慢の展示会になっています。

このすばに入りたての人は、その世界観を肌で、目で、匂いで、空気で、五感で感じられる展示で、より好きになってくれるでしょう。長年見ていただいてる人は、よくここまで形にしてくれた、今まで知らなかったものを出してくれたと、10年間の思い出とともに、きっと涙を流しながら会場を後にするんじゃないかと思います。素敵な展示会になっていますので、ぜひ来て、笑って泣いて楽しんでください。

『この素晴らしい世界に祝福を！』展～Cheerful～

会期：10月12日(月・祝)～10月31日（土）

会場：秋葉原UDX2階「AKIBA_SQUARE」

入場料（開催中料金）：グッズ付き入場券5200円、通常入場券3200円

※未就学児入場料無料

主催：KADOKAWA

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