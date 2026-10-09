映画も公開された「バイオハザード」シリーズもお買い得！

カプコンは10月9日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM AUTUMN SALE」について、新たなタイトルを追加してアップデートしたと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

App Store／Google Play ストアでは、『逆転裁判4』『逆転裁判5』『逆転裁判6』『大逆転裁判』『大逆転裁判2』がセールラインアップに追加され、『逆転裁判123 成歩堂セレクション』を含む「逆転裁判」シリーズがお買い得に。

Steam StoreとXBOX Storeでは、『ストリートファイター6』がいつもよりさらにお得な価格で登場。ほかにも「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」などの人気シリーズがラインアップしている。

また、PlayStation Storeでは『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトル（全31タイトル）がお得なセール中。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM AUTUMN SALE

特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale07-npea5/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■App Store／Google Play ストア

2026年10月21日23時59分まで

●『逆転裁判4』（ゲーム本編）

・iOS（アプリ本体）

通常価格：160円

セール価格【37％オフ!!】：100円

・iOS（アプリ内課金「全話一括購入」）

通常価格：2900円

セール価格【69％オフ!!】：890円

※アプリ本体の初回購入後に遊べる範囲は、第1話の前半部分（法廷／前編）となっております。以降のシナリオは、アプリ内から追加購入してお楽しみいただけます。

※アプリ内課金コンテンツは、購入したアカウントでのみ利用可能です。

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4%EF%BC%94/id1136991505

・Android

通常価格：3060円

セール価格【67％オフ!!】：990円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai4jp

●『逆転裁判5』（ゲーム本編）

・iOS（アプリ本体）

通常価格：160円

セール価格【37％オフ!!】：100円

・iOS（アプリ内課金「シナリオセット」）

通常価格：3200円

セール価格【72％オフ!!】：890円

※アプリ本体の初回購入後に遊べる範囲は、第1話のみとなっております。以降のシナリオは、アプリ内から追加購入してお楽しみいただけます。

※アプリ内課金コンテンツは、購入したアカウントでのみ利用可能です。

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A45/id877880297

・Android

通常価格：4160円

セール価格【64％オフ!!】：1490円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai5jp

●『逆転裁判6』（ゲーム本編）

・iOS（アプリ本体）

通常価格：160円

セール価格【37％オフ!!】：100円

・iOS（アプリ内課金「シナリオセット」）

通常価格：3200円

セール価格【72％オフ!!】：890円

※アプリ本体の初回購入後に遊べる範囲は、第1話のみとなっております。以降のシナリオは、アプリ内から追加購入してお楽しみいただけます。

※アプリ内課金コンテンツは、購入したアカウントでのみ利用可能です。

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A46/id1248649955

・Android

通常価格：4000円

セール価格【65％オフ!!】：1390円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai6jp

●『大逆転裁判』（ゲーム本編）

・iOS（アプリ本体）

通常価格：160円

セール価格【37％オフ!!】：100円

・iOS（アプリ内課金「シナリオセット」）

通常価格：3200円

セール価格【72％オフ!!】：890円

※アプリ本体の初回購入後に遊べる範囲は、第1話のみとなっております。以降のシナリオは、アプリ内から追加購入してお楽しみいただけます。

※アプリ内課金コンテンツは、購入したアカウントでのみ利用可能です。

https://apps.apple.com/jp/app/%E5%A4%A7%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4/id1230334778

・Android

通常価格：3360円

セール価格【70％オフ!!】：990円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.daigyakusai

●『大逆転裁判2』（ゲーム本編）

・iOS（アプリ本体）

通常価格：160円

セール価格【37％オフ!!】：100円

・iOS（アプリ内課金「シナリオセット」）

通常価格：3200円

セール価格【72％オフ!!】：890円

※アプリ本体の初回購入後に遊べる範囲は、第1話のみとなっております。以降のシナリオは、アプリ内から追加購入してお楽しみいただけます。

※アプリ内課金コンテンツは、購入したアカウントでのみ利用可能です。

https://apps.apple.com/jp/app/%E5%A4%A7%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4%EF%BC%92-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E9%BE%8D%E3%83%8E%E4%BB%8B%E3%81%AE%E8%A6%BA%E6%82%9F/id1341548613

・Android

通常価格：3520円

セール価格【69％オフ!!】：1090円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.daigyakusai2jp

●『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【71％オフ!!】：990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

●『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

●『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

●『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【86％オフ!!】：390円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

●『ロックマンX』（ゲーム本編）

・iOS

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624

・Android

通常価格：1450円

セール価格【79％オフ!!】：300円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja

☆PICK UP☆

『ストリートファイター6』に加え、人気ゲームがよりお得な価格に！

●『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

・Steam Store

Steam - 2026年10月22日1時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

・XBOX Store

XBOX Series X|S - 2026年10月15日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

●『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

・Steam Store

Steam - 2026年10月22日1時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年10月15日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

●『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

・Steam Store

Steam - 2026年10月22日1時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【60％オフ!!】：2796円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年10月15日18時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【60％オフ!!】：2796円

■PlayStation Store

2026年10月21日23時59分まで

●PS4『Capcom Arcade 2nd Stadium』（追加タイトル）

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

■Steam Store

2026年10月22日1時59分まで

【Capcom Autumn Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom

●Steam『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：7990円

セール価格【35％オフ!!】：5193円

Steam『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【68％オフ!!】：1916円

Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

バンドル価格：2495円

収録内容：

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

■XBOX Store

2026年10月15日18時59分まで

●XSX|S／XBOX One／XBOX on PC『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：6990円

セール価格【75％オフ!!】：1747円

●XBOX One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：4990円

セール価格【67％オフ!!】：1646円

●XSX|S『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスキット）

通常価格：1万990円

セール価格【33％オフ!!】：7363円

●XBOX One『モンスターハンターストーリーズ 1+2DX ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【70％オフ!!】：2097円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

『モンスターハンターストーリーズ２ ～破滅の翼～ デラックスキット』

●XSX|S『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ゲーム本編+デラックスキット）

通常価格：9990円

セール価格【30％オフ!!】：6993円

●XSX|S『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：4990円

セール価格【70％オフ!!】：1497円

●XSX|S／XBOX One『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：4990円

セール価格【70％オフ!!】：1497円

●XBOX Series X|S / XBOX One『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●XSX|S／XBOX One『バイオハザード RE:2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：998円

●XSX|S／XBOX One『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【80％オフ!!】：1198円

収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

©CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。