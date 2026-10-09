RTX 5090搭載ゲーミングPCが15万円引き　パソコンショップSEVEN、10月11日限定

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月11日0:00から10月11日23:59までの24時間限定で「2026/10/11 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPC計10商品で、最大15万円オフという大きな値引きを打ち出すセールだ。
主な対象モデルは、ハイエンド構成の「ZEFT G62BZ」が通常1,499,800円（税抜）から150,000円オフの特価1,349,800円（税抜）となるほか、「ZEFT Z54Y」は通常338,800円（税抜）から24,000円オフで314,800円（税抜）、「ZEFT R67R」は通常489,800円（税抜）から50,000円オフで439,800円（税抜）となる。いずれも送料無料で購入できる。
ZEFT G62BZはWindows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載するミドルタワー構成だ。ZEFT Z54Yはintel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050、32GB DDR5、1000GB SSDを組み合わせたモデルで、普段使いからゲームまで幅広く狙える構成だ。ZEFT R67RはAMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備え、3Dキャッシュを活用するゲーム用途で注目される。
セール対象の詳細や購入は、パソコンショップSEVENの特設ページから行える。掲載されている各モデルは構成や価格が明確に示されており、予算や用途に応じて選びやすい内容となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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