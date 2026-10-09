パソコンショップSEVEN、ゲーミングPCなど全10商品が最大15万円引き｜10月10日限定

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて10月10日0:00から10月10日23:59までの24時間限定で「2026/10/10 24時間限定セール」を実施する。販売場所は公式通販サイト内のセール特設ページで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大150,000円オフとなる内容だ。

注目の対象機種には、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT R61XD」、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT R67AI」、Intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを採用する「ZEFT Z55EKD」が並ぶ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、ゲーム用途はもちろん、動画編集や配信など負荷の高い作業にも対応しやすい構成だ。

価格はZEFT R61XDが通常1,449,800円から150,000円引きの特価1,299,800円(税抜)、ZEFT R67AIが通常299,800円から11,000円引きの特価288,800円(税抜)、ZEFT Z55EKDが通常614,800円から65,000円引きの特価549,800円(税抜)となる。いずれも送料無料で、メモリやストレージ、電源容量、ケース仕様などに応じて性能と静音性のバランスを取りやすい点も特徴だ。

購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象は全10商品で、掲載機種以外にも選択肢が用意される見込みだ。なお、各モデルの詳細仕様や在庫状況は販売ページで確認する必要がある。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。