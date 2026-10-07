インテル・AMD・クアルコムが選べる薄型モバイルノートPC「ASUS Zenbook 14」発表





ASUSは14型プレミアムノートPC「ASUS Zenbook 14」シリーズ（UX3480）として、インテル、AMD、クアルコムのプロセッサーを選択可能な3製品全23モデルを発表した。

全モデルがCopilot+ PCに準拠しており、本体天板にはアルミニウムとセラミックを融合させたASUS独自開発素材「セラルミナム」を採用。陶器のような上質な質感と高い耐摩耗性・耐衝撃性を備え、米国軍用規格MIL-STD 810Hにも準拠する高い堅牢性を誇る。

カラーバリエーションは「コモドコーラル」と「アークティックブルー」の2色が用意されている。

Core Ultra 9 386Hも選択可能

ASUS Zenbook 14 UX3480AA

（インテルモデル）





インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）を搭載したモデル。価格は20万9800円〜29万9800円で、10月7日発売だ。

CPUは、Core Ultra 9 386H、Core Ultra 7 355、Core Ultra 5 325の3種類から選択できる。メインメモリーはオンボードのLPDDR5X-7467で、16GBまたは24GBの容量を選択可能。SSDにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDが採用され、256GB、512GB、1TBの容量が用意されている。386Hで4モデル、355で4モデル、325で5モデルの合計13となる。

ディスプレーは14.0型有機EL（OLED）グレアパネルを搭載し、解像度は2880×1800ドットでリフレッシュレート120Hzまたは1920×1200ドットでリフレッシュレート60Hzから選択できる。

インターフェースは、HDMI、Thunderbolt 4（Type-C/Power Delivery/映像出力対応）、USB3.2 Gen2（Type-C/Power Delivery/映像出力対応）、USB3.2 Gen1（Type-A）、マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを備える。

本体サイズは311.2×215.8×13.9〜16.9mmで、重量は約1.3kgとなっている。

33時間のバッテリー駆動を実現

ASUS Zenbook 14 UX3480KA

（AMDモデル）





AMD Ryzen AI 300 シリーズプロセッサを搭載したモデルでシリーズ最長となる約33時間のバッテリー駆動時間を実現している。価格は21万9800円〜28万9800円で、10月21日および11月6日発売予定。

CPUはAMD Ryzen AI 7 345（6コア/12スレッド）またはAMD Ryzen AI 5 330（4コア/8スレッド）から選択可能。メインメモリーはオンボードのLPDDR5X-8000を搭載し、容量は16GB。SSDにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを採用し、容量は256GBまたは512GBを選択できる。Microsoft Officeの有無も含めて6モデルとなる。

ディスプレーは14.0型有機EL（OLED）グレアパネルで、解像度は1920×1200ドットでリフレッシュレート60Hz。

インターフェースには、HDMI、USB4（Type-C/Power Delivery対応）、USB3.2 Gen2（Type-C/Power Delivery/映像出力対応）、USB3.2 Gen1（Type-A）、マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを搭載している。

本体サイズは311.2×215.8×13.9〜16.9mmで、重量は約1.3kgである。

18万円台も実現

ASUS Zenbook 14 UX3480QA

（Snapdragonモデル）





Qualcomm Snapdragon X プロセッサーを搭載したモデルで約30時間のバッテリー駆動時間を提供する。本体重量は約1.1kgで、シリーズ最軽量のモバイル性を実現している。価格は18万9800円〜20万9800円で、発売は10月21日（一部構成は10月7日）の予定。

CPUにはSnapdragon X X1-26-100を搭載、メインメモリーにはオンボードのLPDDR5X-8448で16GB、SSDはPCI Express 3.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDで、容量は256GBが用意されている。Microsoft Officeの有無も含めて4モデルとなる。

ディスプレーには14.0型OLEDグレアパネルを採用し、解像度は1920×1200ドットでリフレッシュレート60Hz。

インターフェースは、HDMI、USB3.2 Gen2（Type-C/Power Delivery/映像出力対応）、USB3.2 Gen1（Type-A）、ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを装備する。

本体サイズは311.1×215.8×13.9〜16.9mmで、重量は約1.1kgである。