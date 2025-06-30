Jooto利用企業向け「Backlog移行ツール」をヌーラボが公開 ―― サービス利用無料キャンペーンも

ヌーラボは、タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」から「Backlog」へのデータ移行を支援する専用ツールを提供開始した。

本移行ツールは、PR TIMESが提供するJootoが2027年7月31日をもって一般提供終了することを受け、Backlogへの移行支援の一環として無償提供されるもの。Jootoに登録されたタスクやコメント、添付ファイルなどをBacklogへ簡単に移行でき、転記作業を減らすことができる。

対象となるのは、Jootoの有料プランを利用中で、移行先のBacklogスペースの管理者またはプロジェクト管理者。利用にあたっては、JootoとBacklog双方のAPIキーの取得や移行先のユーザー設定が必要となる。詳しい手順や注意事項、ツールのダウンロード先は、ヘルプページにて確認可能だ。

また、Jootoからの移行にあたっては、キャンペーンに申し込むことで、2027年3月末までBacklogを無料で利用できる（2026年12月31日までの正式登録が必要）。移行に関するオンデマンドセミナーや個別相談を含め、以下の特設サイトで申し込むことが可能だ。

・Jooto利用企業向け移行支援特設サイト：

https://backlog.com/ja/jooto-migration/