パソコン工房、LEVEL∞ 10周年企画第2弾でRTX 50シリーズ搭載PCが最大3万円引きの「NVIDIA怒涛の全力祭」開催

ユニットコムは、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全店で、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」の10周年記念プロジェクト第2弾として「NVIDIA怒涛の全力祭」を開催中だ。開催期間は10月26日10時59分までで、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載の対象BTOゲーミングPCが最大30,000円OFFとなる。

今回のセールは、これからゲーミングPCを選ぶ入門層から、既存環境を更新したい買い替え需要までを見込んだ内容だ。対象はBTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応するLEVEL∞の複数モデルで、標準構成から用途に応じたカスタマイズも可能だ。製品の一例として、LEVEL-M155-R57X-SKXBは通常価格194,800円から184,800円に、LEVEL-R789-LC250KF-TKX [LED]は389,800円から374,800円に、LEVEL-R789-265F-UKX [RGB Build]は494,800円から474,800円に、LEVEL-RW85-LCR99Z-VKX [RGB Build]は604,800円から574,800円に割引となる。

各モデルは、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、RTX 5070 12GB、RTX 5070 Ti 16GB、RTX 5080 16GBといったGPUを搭載し、最新世代のグラフィックス性能を活かしたゲームプレイや配信、創作用途に対応する構成だ。例えば、LEVEL-M155-R57X-SKXBはAMD Ryzen 7 5700Xと16GBメモリ、500GB SSDを備えるミニタワー型だ。LEVEL-R789-LC250KF-TKX [LED]はインテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusと1TB SSD、LEVEL-R789-265F-UKX [RGB Build]はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265Fと32GBメモリ、LEVEL-RW85-LCR99Z-VKX [RGB Build]はAMD Ryzen 9 9950X3Dと1000W 80PLUS PLATINUM電源を搭載する上位構成となっている。

購入は、パソコン工房 WEB通販サイト、または全国のパソコン工房・グッドウィル各店から可能だ。あわせて、LEVEL∞ 10周年記念プロジェクトでは、PC本体にモニター、マウス、キーボード、マウスパッド、ヘッドセットをまとめた「スターターキット」も販売中で、初めてPCゲームを始めるユーザーに向く。また、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員を対象にしたBTOパソコン送料無料施策や、指定のゲーミングPC買取で最大50,000円分相当のWEBポイントを進呈する施策も展開されている。