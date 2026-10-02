RTX 5090搭載PCが18万円オフ！ パソコンショップSEVEN、10月5日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月5日に「2026/10/5 24時間限定セール」を実施する。期間は10月5日0:00から10月5日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大180,000円オフの特価を用意するという。購入はセール特設ページから行う形で、送料は無料だ。

主な対象製品の一つが「ZEFT G62CB」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4TB SSDを搭載し、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースと1300W 80Plus Platinum電源を採用する。通常1,729,800円から180,000円オフの1,549,800円（税抜）で、ハイエンド志向のユーザーに向く構成だ。

ほかにも「ZEFT R67AQ」はAMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備え、16GB DDR5メモリと1TB SSDを組み合わせる。通常399,800円から25,000円オフの374,800円（税抜）となる。



「ZEFT R60GX」は同じくAMD Ryzen 7 9700XにGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、750W 80Plus Gold電源を搭載し、通常438,800円から45,000円オフの393,800円（税抜）だ。いずれも送料無料で、全10商品がセール対象となる。

各モデルは用途に応じて選びやすい構成だ。ZEFT G62CBは4Kクラスの高負荷ゲームや動画編集を視野に入れた最上位帯、ZEFT R67AQは最新世代GPUを比較的手の届きやすい価格で狙えるバランス型、ZEFT R60GXはグラフィックス性能とメモリ容量を重視した中上位モデルという位置づけだ。購入はセール特設ページで受け付ける。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。