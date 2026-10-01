TORRAS、半固体電池の「PackGo Cube」と360度回転スタンド付きケース「Ostand Q3」を発表

楽創未来は9月29日、ブランド「TORRAS」から半固体電池を採用したモバイルバッテリー「PackGo Cube」と、自然の質感を取り入れたスマートフォンケース「Ostand Q3 レザートーン 自然シリーズ」を発表した。価格はPackGo Cubeが1万4990円、Ostand Q3 レザートーン 自然シリーズが8480円。日常の持ち運びやすさとデザイン性を両立したスマホ周辺ガジェットとして提案する内容だ。

PackGo Cubeは、10,000mAh容量のモバイルバッテリーで、本体一体型カラビナと75cmの自動巻き取り式USB-Cケーブルを備える。単ポート使用時は最大45W出力に対応し、スマートフォンだけでなくタブレットやノートパソコンの充電にも使える仕様だ。約249gのコンパクト設計に加え、半固体電池、ATLセル、グラフェン採用によって、持ち運び時の安心感と発熱抑制にも配慮している。

Ostand Q3 レザートーン 自然シリーズは、オーガニックシリコン素材の手触りと、自然物を思わせる繊細なテクスチャーが特徴のスタンドケースだ。苔庭をイメージしたグリーンや、風や岩肌を想起させるイエローなど、落ち着いた色調で展開し、360度回転ゼンマイ式スタンドを背面に内蔵する。縦向き、横向きの両方で動画視聴やビデオ通話に対応し、日常使いのしやすさを高めた設計だ。

PackGo Cubeは10月より順次発売開始予定で、Ostand Q3 レザートーン 自然シリーズは公式オンラインストアで案内されている。TORRASは「be here now ―今、ここにいる」を掲げ、スマートフォンまわりの体験をより便利にする小型家電やアクセサリーを展開中。今回の2製品は、機能を前面に出しながらも、毎日持ち歩きたくなる質感を重視した点が際立つ製品群だ。