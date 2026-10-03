レースアンバサダーの名門「2026 Pacific Fairies」でも活躍中。「グラビア界のカトパン」こと谷 碧（たに・あおい）さんが、4th DVD「アジュール」（発売元：竹書房、収録時間：128分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
教員免許を持つ知性派の美女として引き合いの多い谷さんは、今年に入ってからのグラビア活動が絶好調。DVDリリースも最速ペースで推移しているが、6月に石垣島で撮影されたのが今作だ。ストーリーの設定はなく、チャプターごとに多彩な衣装で魅せる映像となっている。
――どんなシーンを撮りましたか？
【谷 碧】 赤のビキニを着てビーチで思い切り遊んだり、白のスパッツ姿でエクササイズを楽しんだり、ヒョウ柄のビキニで洗車をやったりしました。恥ずかしかったですがファンの方々から好評だった、黒のバニー衣装で魅せるシーンも収録されています。
――オススメは
【谷 碧】 ジャケ写にもなっていますが、白の競泳水着でプールに入るシーンです。スタイルがよく見える点が気に入っています。あと、黒の水着でバスタブに浸かるところが、濡れ髪で大人っぽい仕上がりなので推したいです。
――ほか注目は？
【谷 碧】 キッチンでエプロンを着けて料理を作るシーンです。今回はもずく酢を使ったのですが、よく料理はするので普段の自分らしいイメージが出せていると思います。
――Pacific Fairiesの活動はいかがですか？
【谷 碧】 先週も（SUPER GTの第6戦で）スポーツランドSUGOに行ってきたのですが、チームを応援しながらクルマに興味を持てることが楽しいです。今年はあと2戦あるので、サーキットでみなさんにお会いしたいです。
9月26日発売のミリタリー誌「月刊アームズマガジン」の表紙にも起用され、10月12日に発行元のホビージャパン社（新宿駅6番出口が最寄り）でお渡し会の開催が決まったので要チェック。ミリタリー服で登場するそうなので、これは貴重な機会となりそうだ。
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