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4Kなら160Hz、フルHDなら320Hz！ TCLの27型QD-Mini LEDゲーミングモニターが万能すぎる

2026年09月30日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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映像美も、速さも、妥協しない。
TCL「27C2A Pro」をチェック

　TCLの27型ゲーミングモニター「27C2A Pro」に注目。4Kの高精細な映像も、高リフレッシュレートによる滑らかなゲームプレーも楽しみたい、そんなニーズに応える万能の1台だ。

　最大の特徴は、2304ゾーンに分割したQD-Mini LEDバックライトと、4K・160Hz／フルHD・320Hzを切り替えられるデュアルモード。RPGやアクションでは美しい4K映像、FPSでは320Hzの滑らかな表示と、遊ぶゲームに合わせて使い分けられる。Amazon.co.jpでの参考価格は8万9800円。

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①2304ゾーンのQD-Mini LEDで明暗を細かく描き分け

　バックライトには2304ゾーンのローカルディミングに対応したQD-Mini LEDを採用。明るい部分と暗い部分を細かく制御でき、夜景や暗所の多いゲームでも、光と影のメリハリをしっかり表現できる。

　ピーク輝度は2000nitsで、VESA DisplayHDR 1400にも対応。色域はDCI-P3 98.5％をカバー。ゲームはもちろん、映画や写真、動画編集などでも鮮やかな映像を楽しめる。

②4K・160HzとフルHD・320Hzを1台で切り替え

　解像度3840×2160ドットの4Kでは最大160Hz、フルHDでは最大320Hzのリフレッシュレートに対応するデュアルモードを搭載している。

　広大なフィールドをじっくり楽しむRPGなら4K・160Hz、一瞬の反応が重要なFPSならフルHD・320Hzといった使い分けが可能。画質重視とスピード重視のモニターを別々に用意することなく、1台で幅広いゲームジャンルに対応できる。

③USB Type-Cは90W給電、KVMにも対応

　映像入力はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1に加え、USB Type-Cも装備。USB Type-Cケーブル1本で映像伝送と最大90Wの給電に対応するため、対応ノートPCならケーブル1本で画面出力と充電をまとめられる。

　さらにKVM機能やUSB-A端子、5W×2のスピーカーも搭載。スタンドは高さ調整やスイーベル、ピボットにも対応しており、ゲームだけでなく普段のPC作業にも使いやすい仕様。

TCL 27C2A PRO 27インチ QD-MiniLED Fast IPS(HFS) UHD160Hz-FHD320Hz ゲーミングモニター

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