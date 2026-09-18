目立ちにくく、スマホともつながる　耳あな型補聴器「オーティコン ジール 3」新発売

デマント・ジャパン オーティコン補聴器は9月17日、新製品「Oticon Zeal（オーティコン ジール）」の新たな選択肢となる「オーティコン ジール 3」を全国のオーティコン取扱補聴器販売店、眼鏡店、百貨店で発売すると発表した。価格はオープン価格。製品シリーズはジール1とジール3の展開となる。
オーティコン ジール 3は、補聴器の新しいスタイルカテゴリー「NXT」に属するAll in Earの耳あな型補聴器だ。先進のカプセル化技術により、目立ちにくい外観とスムーズな取り外しを両立し、耳に収める小型設計でありながら、オーティコン独自のBrainHearingに基づく常時稼働の高度なAIサウンド処理を搭載する。
機能面では、従来のIICやCICでは対応が難しかったスマートフォンなどのデジタル機器とのコネクティビティにも対応する。Made for iPhone、ASHA、Bluetooth LE Audioに加え、次世代ワイヤレス通信規格のAuracastにも対応し、聞こえの補助だけでなく日常の利便性向上にもつながる。さらに、販売店で調整後は即日使用可能な設計で、耳あな充電式ながら終日使えるバッテリー性能も特長だ。
製品の仕様は、耳あな型のnxt CIC Rで、適合範囲は軽度から高度75までとなる。カラーはマット・ブラックで、販売名はシリウス耳あな型、医療機器認証番号は307AIBZX00004000だ。購入は全国のオーティコン取扱補聴器販売店、眼鏡店、百貨店での取り扱いとなる。なお、同シリーズのジール1は3月24日に受注開始済みで、ジール3は9月17日に受注開始となる。
オーティコン補聴器は、デンマークで1904年に創設された補聴器ブランドで、デマントを代表する存在だ。今回のジール 3は、補聴器への抵抗感や心理的ハードルを下げ、より自然に生活へ取り入れやすい選択肢として提案される。聞こえのサポートと生活利便性を両立する小型補聴器を探す読者にとって、有力な候補になるだろう。
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