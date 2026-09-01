スマート家電の設定もお任せ！ ビックカメラが訪問サポートを9月1日刷新

ビックカメラグループは、9月1日に「訪問サポートパッケージ」をリニューアルする。新たに「スマート家電設定コース」を追加し、パソコンやIoT対応家電の導入から初期設定、トラブル対応までを自宅でまとめて支援する体制を強化する内容だ。価格はスマート家電設定コースが26,800円、パソコン向けでは初期設定コースが26,800円、設定フルサポートコースが31,800円、設定フルサポート＋データ移行コースが42,800円、トラブル診断コースが14,800円、トラブル解決コースが34,800円、ルーター設定コースが15,800円となる。

新設のスマート家電設定コースは、IoT対応家電の接続や初期設定を専門スタッフが訪問して行うサービスだ。スマートホーム機器は、ネットワーク接続やアプリ連携など設定工程が複雑になりやすいが、このコースでは導入時のつまずきを抑えやすい。パソコン向けも、初期設定だけを任せたい場合から、データ移行まで含めて一括で依頼したい場合まで、用途に応じて細かく選べる構成だ。

リニューアルを記念した期間限定キャンペーンも実施する。9月1日から9月30日まで、ビックカメラ、コジマ、ソフマップの対象商品取り扱い店舗で、同社指定のPC本体・周辺機器と各種PC設定コースを同時購入すると、初期設定コースは2,000円引き、設定フルサポートコースと設定フルサポート＋データ移行コースは最大3,000円引きとなる。同社指定のIoT対応家電とスマート家電設定コースの同時購入でも2,000円引きとなる。各社のECサイトは対象外だ。

訪問サポートパッケージは、新しい機器を買った直後の初期設定だけでなく、ネット接続、周辺機器の調整、データ移行、トラブル診断までカバーする点が特徴。機器の導入を急ぐ人や、設定作業に不安がある人にとって、店頭購入と訪問サポートを組み合わせやすい内容といえる。詳細は訪問サポート詳細ページ、またはスマート家電設定コースの案内ページで確認できる。