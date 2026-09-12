HHKBがコクヨ、ZOZOTOWNなどとのコラボアイテムを展開開始！

コラボアイテムを販売
PFUは2026年9月10日(木)より、Happy Hacking Keyboardシリーズ（以下、HHKB）生誕30周年を記念したパートナー企業とのコラボレーション企画第2弾を展開する。販売店舗は直販のPFUダイレクトにて。なお、購入者特典としてHHKB30周年記念ステッカーが商品に同封される。
第2弾のパートナーコラボアイテムは以下の通り。
■コクヨ株式会社
スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞……4180円
■バリューイノベーション株式会社
薄い財布 abrAsus……1万8200円
シンプルなカードケース abrAsus……6500円
■松葉製作所
木製キートップ for HHKB Professional（黒檀）……5万9400円
HHKB×ZOZOTOWNコラボも第2弾
HHKB×ZOZOTOWNのコラボレーション第2弾も決定。HHKB初代ロゴや1990年代のコンピューターをモチーフにしたTシャツ、スウェット、トートバッグを展開する。2026年9月16日(水)12時よりZOZOTOWN限定で受注販売とのこと。
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