山﨑賢人がユーグリーン新アンバサダーに就任！ 新CMと「UGREEN AI NAS」を披露

ユーグリーン・ジャパンは9月11日、ブランド「UGREEN」の新アンバサダーに山﨑賢人さんを起用した「Good Choice, Colorful Life.」新アンバサダー＆新CM発表会を開催した。会場では新CMの初披露に加え、モバイルバッテリーからスマートストレージまでをそろえる新ラインナップが紹介され、新商品「UGREEN AI NAS」も体験展示された。
発表会ではまず、UGREENの社長・張濟鵬氏がブランドコンセプト「Good Choice, Colorful Life.」と日本市場での展開を説明した。UGREENは180以上の国と地域で展開し、3億人以上に利用されるグローバルテクノロジー企業だという。2025年度の売上高は2,280億円で前年比87％増、NAS分野ではフロスト&サリバン調査で年間出荷台数と小売売上高の世界1位を獲得したと明かした。日本市場では2023年から2025年にかけて年平均成長率68％を記録し、2026年には売上高130億円を目標に掲げる。
新ラインナップとしては、最大100W出力の薄型軽量充電器「Nexode Airシリーズ」、Qi2 25W対応で冷却技術を備える「MagFlow Proシリーズ」、バッテリー状態を可視化するDymondCell技術を搭載した「Nexode Proシリーズ」、デュアル10GbE対応で最大144TBの容量を実現する「NASync DXP GTシリーズ」、そしてAIアシスタント機能「Uliya AIチャット」やユニバーサル検索を備える「AI NAS iDXシリーズ」が並ぶ。保存だけでなく、探す・整理する・活用するまでを支える設計が特徴だ。
続いて、山﨑さんが新アンバサダー就任式に登壇し、名刺の贈呈を受けたうえで、誕生日サプライズとして「UGREEN AI NAS」を受け取った。実機体験では、新CM映像を専用フォルダへ保存する操作を試し、モバイルバッテリー「UGREEN Nexode Wavy 45W」での充電も体験した。発表会では、テクノロジーを利用者目線で磨き上げるUGREENの姿勢と、作品に丁寧に向き合う山﨑さんの姿勢が重なる点も強調された。新CMは「テクノロジーは、人のためにある。」を軸に制作され、暮らしを彩る選択肢としてUGREENの製品群を訴求する内容だ。
新商品「UGREEN AI NAS」は、保存機能に加えてAIアシスタントやユニバーサル検索を備えるスマートストレージ製品で、日々増える写真や動画、資料の整理を効率化したい利用者に向くという。
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