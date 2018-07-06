東京ビッグサイト開催の「総務・人事・経理Week」内にて
ヌーラボが「働き方改革EXPO」へ出展 ——「Backlog AIアシスタント」などバックオフィス業務のAI活用を提案
プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」を提供するヌーラボは、2026年9月16日から18日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第26回 総務・人事・経理Week【東京】」内の「働き方改革EXPO」に出展する。
総務や人事、経理といったバックオフィス部門では、正確性・継続性が求められる定常作業に加え、部署横断的な調整業務など多岐にわたるタスクが発生する。これらの業務でAIを有効活用するためには、日常的なやり取りや判断の経緯を蓄積し、業務フローを整理しておくことが重要だ。
ヌーラボは今回の出展を通じて、同社が提供する運用支援型AI機能「Backlog AIアシスタント」を中心に、定常タスクの整理や文書作成など、バックオフィスにおける具体的なAI活用方法を提案する。
■出展ブースの詳細
・AIを活用したバックオフィス業務（Backlog AIアシスタント）
「Backlog」上でタスクやコメント、文書作成などをAIが支援する機能を紹介。バックオフィス部門で定期的に発生する業務を想定し、日々の仕事にAIを取り入れる具体的なアプローチを提示する。
・ワークフローの設計・実行（Nulab Flowbase）
AIとの対話を通じて業務プロセスを設計・実行・可視化できる自動化ツール「Nulab Flowbase」を紹介。担当者ごとに属人化しがちな手順を可視化し、繰り返し発生する作業をワークフローとして整理・実行するまでの流れを説明する。
・課題解決に向けた個別相談
来場者の現在の管理体制や課題感を伺い、各社に応じた活用方法や最適な機能・料金プランについて案内する。
■出展概要
イベント名：第26回総務・人事・経理Week【東京】（出展展示会：働き方改革EXPO）
会期：2026年9月16日（水）～18日（金）10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール
ヌーラボブース位置：小間番号29-8
参加方法： 事前登録制
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