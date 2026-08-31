愛犬の写真がカレンダーに！ ドスパラ、イヌ作品を10月9日まで募集

パソコン専門店ドスパラを展開するサードウェーブは、クリエイター支援プログラム「ドスパラ クリエイティブ プロダクション（DCP）」の企画として、11・12月分の『DCPカレンダー』に掲載するイラスト・写真作品を10月9日まで募集する。募集テーマは「イヌ」で、イラスト部門とフォト部門の2部門から各1作品を選出するという。
選ばれた作品は公式サイトへの掲載に加え、ドスパラ公式Xなどで公開され、さらにドスパラ秋葉原本店でポストカードとして配布される。選出者には5,000ドスパラポイントが進呈されるほか、DCP公式X、DCPセミナー内でも紹介されるため、作品を広く届けたいクリエイターにとって注目度の高い募集企画だ。
応募方法は、ドスパラ会員登録のうえ、ハッシュタグ「#DCPカレンダー2026」を付けて、テーマに沿ったイラストまたは写真をX、Instagram、Discordのいずれかへ投稿する形だ。参加条件はドスパラ会員で、費用は無料となる。応募や募集要項の詳細は、DCPカレンダー公式サイトで確認できる。
DCPは、ゲーム配信、動画制作、VTuber、イラスト、写真、音楽制作、AIなど幅広い創作活動を支援するプログラムだ。プロクリエイターによるLiveセミナーやアーカイブ動画、各種コンテスト、専用Discordコミュニティも用意されており、作品発表の場と学びの機会を同時に得られる点が特徴となる。
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