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FCNT、SIMフリー版arrows向けの端末保証サービスを開始。最大3ヵ月無料のキャンペーンも

2026年08月27日 16時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　FCNTは27日、SIMフリーモデルのarrowsを購入した人が加入できる「FCNTスマホ保証サービス」を開始しました。同日から、月額料金が最大3ヵ月無料になるキャンペーンも実施します。

購入後30日以内に申し込むタイプの保証

　対象となるのは、SIMフリーモデルの「arrows Alpha2」と「arrows We3」を購入した人です。申し込みは端末の購入から30日以内に限られるため、あとからは加入できません。今後発売されるSIMフリーモデルについても、対象機種を順次増やしていくとのこと。

　月額は440円～で、保証の範囲は落下などによる破損、水濡れ・水没、全損、盗難、そしてメーカー保証期間が終わったあとの自然故障です。トラブルが起きた際は、修理ではなく同一機種の交換品が提供されます（バッテリー交換のみ修理対応）。利用できるのは年1回まで。

　なお、保証を使う場合は保証内容と契約プランに応じた自己負担金がかかります。月額料金は端末ごとに異なり、金額や自己負担額、適用条件はサービスページで公開されています。

プランは2種類、バッテリー交換の有無で選ぶ

　用意されているプランは次の2つです。

・標準プラン：月額440円～。水濡れ、全損、破損、メーカー保証期間終了後の自然故障、盗難
・バッテリー交換オプション付きプラン：月額726円～。上記に加えてバッテリー交換（修理対応）

　長く使い続けたい人にとっては避けられない、バッテリーの劣化までカバーされる後者が候補になりそうです。逆に2〜3年ほどで買い替える想定であれば、標準プランで足りる場面も多いでしょう。

最大3ヵ月無料のキャンペーンは12月31日まで

　サービス開始に合わせ、「FCNTスマホ保証サービス 最大3ヵ月無料キャンペーン」が実施されます。期間中に対象端末を購入し、本申込みを完了した人を対象に、申込み完了日から最大3ヵ月分の月額料金が無料になります。

　対象は上記2機種と2つのプランの両方で、申込期間は8月27日0時～12月31日23時59分までです。適用には所定の条件があるため、申し込み前に確認しましょう。

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